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Турнир ATP-500 в Женеве, 2025 год: результаты игрового дня 21 мая

Турнир ATP-500 в Женеве, 2025 год: результаты игрового дня 21 мая
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21 мая прошёл четвёртый игровой день грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир ATP-250 в Женеве. Второй круг. Результаты 21 мая:

Тейлор Фриц (США) – Кентен Алис (Франция) – 6:4, 7:6;
Карен Хачанов (Россия) – Кей Нисикори (Япония) – 7:5, 2:5 (отказ Нисикори);
Себастьян Офнер (Австрия) – Нуну Боржеш (Португалия) – 7:6 (7:2), 7:6 (7:4);
Маттео Арнальди (Италия) – Фабиан Марожан (Венгрия) – 6:3, 7:6;
Артур Риндеркнеш (Франция) – Хуберт Хуркач (Польша) – 4:6, 1:6;
Мартон Фучович – Новак Джокович (Сербия) – 2:6, 3:6;
Алексей Попырин (Австралия) – Джейкоб Фирнли (Великобритания) – 6:4, 6:3;
Кэмерон Норри (Великобритания) – Томаш Махач (Чехия) – 3:6, 6:2, 4:3 (отказ Махача).

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