Зверев — о причинах поражения во втором круге турнира в Гамбурге: меня вырвало 37 раз

Третья ракетка мира немец Александр Зверев высказался о причине поражения в матче второго круга турнира АТР-500 в немецком Гамбурге, в котором он уступил французу Александру Мюллеру со счётом 3:6, 6:4, 6:7 (5:7).

«Учитывая, что меня вырвало 37 раз и всю ночь держалась температура 39,4 градуса, я бы сказал, что это был вполне нормальный матч. Думаю, в мире всего два игрока, которые в таком состоянии всё равно вышли бы играть. Я — один из них. И я действительно горжусь этим», – приводит слова Зверева Tennis Channel.

Напомним, в прошлом году на турнире в Гамбурге Зверев дошёл до финала, где уступил французу Артюру Фису со счётом 6:3, 3:6, 6:7 (1:7).