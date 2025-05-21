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Зверев — о причинах поражения во втором круге турнира в Гамбурге: меня вырвало 37 раз

Зверев — о причинах поражения во втором круге турнира в Гамбурге: меня вырвало 37 раз
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Третья ракетка мира немец Александр Зверев высказался о причине поражения в матче второго круга турнира АТР-500 в немецком Гамбурге, в котором он уступил французу Александру Мюллеру со счётом 3:6, 6:4, 6:7 (5:7).

Гамбург (м). 2-й круг
21 мая 2025, среда. 17:15 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 5
6 		4 7 7
         
Александр Мюллер
40
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер

«Учитывая, что меня вырвало 37 раз и всю ночь держалась температура 39,4 градуса, я бы сказал, что это был вполне нормальный матч. Думаю, в мире всего два игрока, которые в таком состоянии всё равно вышли бы играть. Я — один из них. И я действительно горжусь этим», – приводит слова Зверева Tennis Channel.

Напомним, в прошлом году на турнире в Гамбурге Зверев дошёл до финала, где уступил французу Артюру Фису со счётом 6:3, 3:6, 6:7 (1:7).

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