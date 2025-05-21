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Анна Калинская выиграла все четыре матча с соперницами из топ-3 рейтинга WTA

Анна Калинская выиграла все четыре матча с соперницами из топ-3 рейтинга WTA
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30-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская выиграла все четыре матча с соперницами из топ-3 рейтинга WTA.

Страсбург. 2-й круг
21 мая 2025, среда. 18:50 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
4 		6 6
         
Анна Калинская
30
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Сегодня, 21 мая, Калинская вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция), одержав победу над третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

За карьеру Калинская четыре раза встречалась с соперницами из топ-3 и смогла победить во всех поединках: на турнире в Дубае в 2024 году Калинская одолела Кори Гауфф и Игу Швёнтек, а в Берлине-2024 – Арину Соболенко.

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Киз.

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