Анна Калинская выиграла все четыре матча с соперницами из топ-3 рейтинга WTA

30-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская выиграла все четыре матча с соперницами из топ-3 рейтинга WTA.

Сегодня, 21 мая, Калинская вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция), одержав победу над третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

За карьеру Калинская четыре раза встречалась с соперницами из топ-3 и смогла победить во всех поединках: на турнире в Дубае в 2024 году Калинская одолела Кори Гауфф и Игу Швёнтек, а в Берлине-2024 – Арину Соболенко.

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Киз.