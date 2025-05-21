Карен Хачанов показал, как отмечает 29-летие в кругу сыновей

Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов показал, как отмечает свой день рождения в кругу сыновей. Сегодня, 21 мая, Карену исполнилось 29 лет. Теннисист опубликовал торжественное фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница Хачанова в социальных сетях

Старшего сына Хачанова и его жены Вероники зовут Давид, он родился в 2019 году. Младший Микаэль родился в июле 2023 года.

Напомним, сегодня, 21 мая, Карен Хачанов вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в Женеве (Швейцария) на отказе японского спортсмена 62-й ракетки мира Кея Нисикори.

В следующем круге грунтовых соревнований в Швейцарии российский теннисист сыграет со 128-м номером мирового рейтинга Себастьяном Офнером.