Александр Мюллер высказался о победе над Александром Зверевым на турнире в Гамбурге

40-я ракетка мира француз Александр Мюллер прокомментировал победу во втором круге турнира АТР-500 в Гамбурге (Германия) над третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым. Мюллер победил со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:5).

– Какое значение может иметь такая победа над третьей ракеткой мира для продолжения сезона?

– Не знаю, важна ли эта победа. Посмотрим позже. Но это, безусловно, приятная победа. Я обыграл соперника с самым высоким рейтингом в своей карьере. Это был матч, в котором было крайне сложно показывать хороший теннис — очень ветрено. Мы оба сделали всё, что могли, и я рад, что выиграл.

– Расскажите про игровые условия, ведь порывы ветра даже изменяли траекторию мяча?

– Было очень тяжело играть в хороший теннис. Много ветра, сухой корт, глина летала повсюду. Мы старались удерживать мяч в корте бо́льшую часть времени. Нужно было найти правильный баланс между агрессивной игрой и тем, чтобы не рисковать слишком сильно, особенно у боковых линий. Я старался сохранять концентрацию, даже после потери брейка в третьем сете. Теннисный матч — это не прямая линия, внутри всё как на американских горках. Но нельзя позволять себе терять концентрацию. Если при таких условиях ты даёшь слабину, то всё — конец, – приводит слова Мюллера издание L’Equipe.

В четвертьфинале турнира в Гамбурге Александр Мюллер сразится с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.