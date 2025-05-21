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Александр Мюллер высказался о победе над Александром Зверевым на турнире в Гамбурге

Александр Мюллер высказался о победе над Александром Зверевым на турнире в Гамбурге
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40-я ракетка мира француз Александр Мюллер прокомментировал победу во втором круге турнира АТР-500 в Гамбурге (Германия) над третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым. Мюллер победил со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:5).

Гамбург (м). 2-й круг
21 мая 2025, среда. 17:15 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 5
6 		4 7 7
         
Александр Мюллер
40
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер

– Какое значение может иметь такая победа над третьей ракеткой мира для продолжения сезона?
– Не знаю, важна ли эта победа. Посмотрим позже. Но это, безусловно, приятная победа. Я обыграл соперника с самым высоким рейтингом в своей карьере. Это был матч, в котором было крайне сложно показывать хороший теннис — очень ветрено. Мы оба сделали всё, что могли, и я рад, что выиграл.

– Расскажите про игровые условия, ведь порывы ветра даже изменяли траекторию мяча?
– Было очень тяжело играть в хороший теннис. Много ветра, сухой корт, глина летала повсюду. Мы старались удерживать мяч в корте бо́льшую часть времени. Нужно было найти правильный баланс между агрессивной игрой и тем, чтобы не рисковать слишком сильно, особенно у боковых линий. Я старался сохранять концентрацию, даже после потери брейка в третьем сете. Теннисный матч — это не прямая линия, внутри всё как на американских горках. Но нельзя позволять себе терять концентрацию. Если при таких условиях ты даёшь слабину, то всё — конец, – приводит слова Мюллера издание L’Equipe.

В четвертьфинале турнира в Гамбурге Александр Мюллер сразится с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

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