«Великолепный камбэк». Моргаду — о победе Калинской над Пегулой

Известный теннисный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на выход 30-й ракетки мира российской теннисистки Анны Калинской в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция).

В поединке второго круга Калинская одолела третью ракетку мира представительницу США Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

«Великолепный камбэк Калинской», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Киз. Отметим, Калинская выиграла все четыре матча с соперницами из топ-3 рейтинга WTA.