«Великолепный камбэк». Моргаду — о победе Калинской над Пегулой
Поделиться
Известный теннисный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на выход 30-й ракетки мира российской теннисистки Анны Калинской в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция).
В поединке второго круга Калинская одолела третью ракетку мира представительницу США Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2.
Страсбург. 2-й круг
21 мая 2025, среда. 18:50 МСК
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
30
Анна Калинская
А. Калинская
«Великолепный камбэк Калинской», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.
Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Киз. Отметим, Калинская выиграла все четыре матча с соперницами из топ-3 рейтинга WTA.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 мая 2025
-
00:20
-
00:11
- 21 мая 2025
-
23:52
-
23:49
-
23:39
-
23:28
-
23:22
-
22:57
-
22:52
-
22:44
-
22:26
-
22:24
-
21:54
-
21:42
-
21:33
-
21:25
-
21:02
-
20:55
-
20:49
-
20:40
-
20:01
-
19:55
-
19:23
-
19:06
-
19:00
-
18:56
-
18:44
-
18:36
-
17:57
-
17:51
-
17:49
-
16:49
-
16:44
-
16:19
-
16:04