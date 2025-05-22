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«Великолепный камбэк». Моргаду — о победе Калинской над Пегулой

«Великолепный камбэк». Моргаду — о победе Калинской над Пегулой
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Известный теннисный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на выход 30-й ракетки мира российской теннисистки Анны Калинской в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция).

В поединке второго круга Калинская одолела третью ракетку мира представительницу США Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

Страсбург. 2-й круг
21 мая 2025, среда. 18:50 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
4 		6 6
         
Анна Калинская
30
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

«Великолепный камбэк Калинской», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Киз. Отметим, Калинская выиграла все четыре матча с соперницами из топ-3 рейтинга WTA.

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