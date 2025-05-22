Возняцки – о конкуренции в теннисе: трудно ожидать стабильности, как у Серены

Бывшая первая ракетка мира и победительница Australian Open – 2018 датчанка Каролина Возняцки высказала мнение о том, насколько высока конкуренция в современном теннисе.

«Думаю, мы видим стабильность и зрелость. Игроки становятся старше, дольше в туре. Они знают свои сильные и слабые стороны, знают, что значит доходить до поздних стадий турниров — и это помогает. Но, ожидать такой стабильности, как была у «большой тройки» или у Серены, которые почти всегда выигрывали, когда выходили на корт — это невероятно трудно. Все хотят побеждать, все работают каждый день и конкуренция всегда будет», – приводит слова Возняцки Tennis UpTo Date.

В апреле 2025 года 34-летняя Каролина Возняцки объявила о том, что ждёт третьего ребёнка. В 2020-м у датчанка завершала теннисную карьеру, однако в 2023-м она вновь вернулась на корт после рождения двух детей.