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«Это беспокоит меня». Радукану рассказала о проблемах со здоровьем после матча с Коллинз

«Это беспокоит меня». Радукану рассказала о проблемах со здоровьем после матча с Коллинз
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Чемпионка US Open – 2021, 43-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала поражение в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция), призовой фонд которого составляет € 925 661.

«Я почувствовала спазм после первого матча. Вчера я пыталась справиться с этим с помощью медиков. У меня были проблемы со спиной и в начале сезона… Это беспокоит и расстраивает меня. Особенно когда я ощущаю спазмы в спине», — приводит слова Радукану Punto de Break.

Вчера, 21 мая, Радукану проиграла бывшей шестой ракетке мира (ныне 47-й) американской теннисистке Даниэль Коллинз. Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 3:6.

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