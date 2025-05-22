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Даниил Медведев рассказал, что его удивляет в карьере Новака Джоковича

Даниил Медведев рассказал, что его удивляет в карьере Новака Джоковича
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Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев восхитился карьерой 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Меня всегда впечатлял Новак. С точки зрения игры он может делать всё. Но это могут и другие игроки. Что меня всегда удивляло, так это то, что он смог выиграть всё, где играл. Наверное, это благодаря его голове. С детства он сказал себе, что хочет быть номером один в мире. Это действительно помогает. В детстве, когда я играл по юниорам, мой прогресс был невероятным, но я никогда не думал, что доберусь до этого уровня», — сказал Медведев в эфире «Больше!».

Напомним, в преддверии «Ролан Гаррос» — 2025 Джокович выступает на грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

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