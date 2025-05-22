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Джим Курье: мы вышли из эпохи «Большой тройки», сейчас наступила эпоха «Новой двойки»

Джим Курье: мы вышли из эпохи «Большой тройки», сейчас наступила эпоха «Новой двойки»
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джим Курье высказался о том, насколько отличаются по своим игровым навыкам итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас от остальных теннисистов в туре.

«Мы вышли из эпохи «Большой тройки» (Джокович, Федерер, Надаль. – Прим. «Чемпионата»), «Большой четвёрки» (Джокович, Федерер, Надаль, Маррей. – Прим. «Чемпионата») и сейчас, как по мне, наступила эпоха «Новой двойки». Именно так я вижу Алькараса и Синнера. Они выиграли последние пять турниров «Большого шлема» и явно показали, что на самом высоком уровне есть определённое разделение. В начале грунтового сезона вопрос казался открытым — потому что Синнер ещё отбывал дисквалификацию. Алькарас местами показывал блестящую игру, но в целом в этом сезоне был и нестабильным, однако, похоже, грунтовый сезон снова закрыл этот вопрос», – приводит слова Курье Tennis Up to Date.

Напомним, Янник Синнер вернулся в тур после отстранения от турниров из-за нарушения антидопинговых правил. Его возвращение состоялось на «Мастерсе» в Риме, где он дошёл до финала, уступив в матче за титул Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

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