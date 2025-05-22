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«Её семья стала и моей». Циципас — о родителях Бадосы

«Её семья стала и моей». Циципас — о родителях Бадосы
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20-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о знакомстве с родителями 10-го номера мирового рейтинга WTA испанки Паулы Бадосы. Спортсмены состоят в отношениях с 2023 года.

«Это был тёплый момент. Семья для меня – святое. А когда ты делишь её с кем-то — это акт доверия. Её семья стала и моей. Они весёлые, простые, искренние. Мне приятно, что моя «вторая семья» именно такая», — приводит слова Циципаса Punto de Break.

Напомним, грек пропускает турнир категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), который проходит с 18 по 24 мая. Бадоса участвует на турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция), призовой фонд которого составляет € 925 661.

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