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«К съёмкам подошли неправильно». Надаль — о документальном сериале про Алькараса

«К съёмкам подошли неправильно». Надаль — о документальном сериале про Алькараса
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22-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль высказался о документальном сериале про вторую ракетку мира Карлоса Алькараса.

«Зная Карлоса хоть немного, я думаю, что документальный фильм не отражает ни его личность, ни то, как он живёт своей карьерой. Он там представлен не как теннисист, который тренируется, а как человек, который любит тусоваться, которому это необходимо, который якобы не слишком профессионален. И это просто неправда. Карлос — настоящий профессионал. Он усердно работает, чтобы вывести свой теннис и физическую форму на высший уровень. Я считаю, что к съёмке документального сериала подошли неправильно, потому что теперь восприятие людей отличается от того, какой его жизнь является на самом деле», – приводит слова Надаля AS.

Напомним, в апреле 2025 года состоялась премьера документального сериала о Карлосе Алькарасе на платформе Netflix. Сериал состоит из трёх эпизодов.

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