Турнир ATP-500 в Женеве, 2025 год: расписание игрового дня 22 мая

Сегодня, 22 мая, состоится пятый игровой день грунтового турнира категории ATP-500 в Женеве (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Теннис. Турнир ATP-500 в Женеве. 1/4 финала. Расписание 22 мая (время — московское):
14:30. Карен Хачанов (Россия) – Себастьян Офнер (Австрия);
16:00. Тейлор Фриц (США) – Хуберт Хуркач (Польша);
19:00. Маттео Арнальди (Италия) – Новак Джокович (Сербия);
20:30. Кэмерон Норри (Великобритания ) – Алексей Попырин (Австралия).
Турнир АТР-250 в Женеве проходит с 18 по 24 мая. Действующим победителем соревнований является норвежец Каспер Рууд.