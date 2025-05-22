Новаку Джоковичу исполнилось 38 лет

Сегодня, 22 мая, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович отмечает своё 38-летие.

В преддверии дня рождения, 21 мая, Джокович прервал серию из трёх поражений, одержав победу в матче второго круга грунтового турнира категории АТР-250 в швейцарской Женеве над представителем Венгрии Мартоном Фучовичем (134-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3. В третьем круге соревнований в Женеве Джокович сыграет с 39-й ракеткой мира аргентинцем Маттео Арнальди.

Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин, а также по количеству сезонов (восемь), завершённых в статусе первой ракетки мира. Рекордсмен по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24. Обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде (победа на всех турнирах «Большого шлема» и олимпийское золото не в один год). Самый возрастной олимпийский чемпион в одиночном разряде. Является самой возрастной первой ракеткой мира в истории рейтинга ATP.