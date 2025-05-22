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Турнир ATP-500 в Гамбурге, 2025 год: расписание игрового дня 22 мая

Турнир ATP-500 в Гамбурге, 2025 год: расписание игрового дня 22 мая
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Сегодня, 22 мая, состоятся матчи очередного игрового дня грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Гамбурге (Германия). 1/4 финала, 22 мая (время — московское):

  • 13:00. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Иржи Легечка (Чехия);
  • 14:30. Флавио Коболли (Италия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания);
  • 16:30. Андрей Рублёв (Россия) — Лучано Дардери (Италия);
  • 19:00. Александр Мюллер (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Артюр Фис.

Сетка турнира в Гамбурге
Календарь турнира в Гамбурге
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