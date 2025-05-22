Турнир WTA-500 в Страсбурге, 2025 год: расписание матчей на 22 мая

Сегодня, 22 мая, в Страсбурге (Франция) состоится очередной игровой день на грунтовом турнире категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. WTA-500, Страсбург (Франция). 1/4 финала, 22 мая (время московское):

12:00. Магда Линетт (Польша) — Елена Рыбакина (Казахстан);

13:30. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Эмма Наварро (США);

15:00. Паула Бадоса (Испания) — Людмила Самсонова (Россия);

18:30. Анна Калинская (Россия) — Даниэль Коллинз (США).

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Киз.