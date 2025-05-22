Андрей Рублёв — Лучано Дардери: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Гамбурге
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Сегодня, 22 мая, на грунтовом турнире категории АТР-500 в Гамбурге (Германия) состоится четвертьфинальный матч, в котором встретятся 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и итальянец Лучано Дардери, занимающий 45-ю строчку рейтинга ATP.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рублёв —Дардери, которая начнётся не ранее 16:30 мск.
Гамбург (м). 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 16:30 МСК
17
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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45
Лучано Дардери
Л. Дардери
Рублёв и Дардери никогда ранее не встречались на турнирах уровня ATP.
Соревнования в Гамбурге с призовым фондом € 2 158 560 проходят с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом турнира является французский теннисист Артюр Фис, в прошлогоднем финале обыгравший представителя Германии Александра Зверева.
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