Андрей Рублёв — Лучано Дардери: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Гамбурге

Сегодня, 22 мая, на грунтовом турнире категории АТР-500 в Гамбурге (Германия) состоится четвертьфинальный матч, в котором встретятся 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и итальянец Лучано Дардери, занимающий 45-ю строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рублёв —Дардери, которая начнётся не ранее 16:30 мск.

Рублёв и Дардери никогда ранее не встречались на турнирах уровня ATP.

Соревнования в Гамбурге с призовым фондом € 2 158 560 проходят с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом турнира является французский теннисист Артюр Фис, в прошлогоднем финале обыгравший представителя Германии Александра Зверева.