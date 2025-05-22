Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв — Лучано Дардери: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Гамбурге

Андрей Рублёв — Лучано Дардери: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Гамбурге
Комментарии

Сегодня, 22 мая, на грунтовом турнире категории АТР-500 в Гамбурге (Германия) состоится четвертьфинальный матч, в котором встретятся 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и итальянец Лучано Дардери, занимающий 45-ю строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рублёв —Дардери, которая начнётся не ранее 16:30 мск.

Гамбург (м). 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 16:30 МСК
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Лучано Дардери
45
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Рублёв и Дардери никогда ранее не встречались на турнирах уровня ATP.

Соревнования в Гамбурге с призовым фондом € 2 158 560 проходят с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом турнира является французский теннисист Артюр Фис, в прошлогоднем финале обыгравший представителя Германии Александра Зверева.

Сетка турнира в Гамбурге
Календарь турнира в Гамбурге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android