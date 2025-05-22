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Надаль — об увлечении гольфом: играю реже, чем когда был теннисистом

Надаль — об увлечении гольфом: играю реже, чем когда был теннисистом
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22-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал, планирует ли он становится профессиональным игроком в гольф.

«Сейчас я играю в гольф реже, чем когда был теннисистом. Один или два раза в неделю максимум. У меня всё ещё слишком много дел, но профессионально заниматься им для меня невозможно. Словно начать тренироваться в 25 лет, чтобы стать профессиональным теннисистом. Гольф — это способ повеселиться, посоревноваться, но среди друзей и не больше. У меня хороший уровень для любителя», – приводит слова Надаля L’Equipe.

Отметим, что с 19 по 22 июня 2025 года Надаль планирует принять участие в благотворительном турнире по гольфу, организованном баскетболистом Пау Газолем.

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