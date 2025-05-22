Анна Калинская — Даниэль Коллинз: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Страсбурге
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Сегодня, 22 мая, на грунтовом турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция) состоится четвертьфинальный матч, в котором встретятся 30-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и американка Даниэль Коллинз, занимающая 46-ю строчку рейтинга.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Анна Калинская —Даниэль Коллинз, которая начнётся не ранее 18:30 мск.
Страсбург. 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 18:40 МСК
30
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
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46
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Калинская и Коллинз провели между собой два матча на турнирах уровня WTA. Обе встречи прошли на харде и закончились победой американской теннисистки.
Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Киз.
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