«Поняли, что находятся на разных путях». Корретха — о сотрудничестве Джоковича и Маррея

Бывшая вторая ракетка мира испанский теннисист Алекс Корретха высказал мнение о завершении сотрудничества между британцем Энди Марреем и сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Возможно, они поняли, что сейчас находятся на разных путях. Может быть, Энди почувствовал, что не помогает Новаку так, как рассчитывал, потому что Новак пока не готов к этому. Возможно, ему нужно время, чтобы делать всё по-своему, без указаний со стороны.

Жаль, потому что всем было интересно видеть их вместе. Они попробовали, и как получилось — так получилось, возможно, не так, как ожидали», – приводит слова Корретхи TNT Sports.

Напомним, трёхкратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Энди Маррей стал тренером Новака Джоковича в ноябре 2024 года. В мае 2025 года они завершили своё сотрудничество.