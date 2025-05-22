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Жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2025: во сколько начало, где смотреть трансляцию

Жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2025: во сколько начало, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 22 мая, состоится жеребьёвка основных сеток «Ролан Гаррос» — 2025 в женском и мужском одиночном разрядах. Начало церемонии запланировано на 15:00 по московскому времени.

В России официальная трансляция жеребьёвки Открытого чемпионата Франции не предусмотрена. Посмотреть жеребьёвку можно на официальном сайте «Ролан Гаррос».

Из российских теннисистов в основной сетке женского турнира сыграют Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Полина Кудерметова, Анна Блинкова, Камилла Рахимова и Эрика Андреева. (В финале квалификации: Оксана Селехметьева). В мужском турнире примут участие Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» — 2025 начнутся 25 мая.

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