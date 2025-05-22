Надаль — о завершении карьеры: в последний год тенниса было слишком много

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль высказался о своём последнем сезоне перед завершением карьеры.

«Может быть, в последний год тенниса было слишком много. Потому что моё тело не позволяло мне соревноваться на том уровне, который мне нравился. Но я не догадывался об этом», – приводит слова Надаля L’Equipe.

Рафаэль Надаль завершил спортивную карьеру в 38-летнем возрасте. Последний матч он провёл в ноябре прошлого года в составе сборной Испании на Кубке Дэвиса — 2024, в котором уступил нидерландцу Ботику Ван де Зандсхулпу — 4:6, 4:6. Надаль — экс первая ракетка мира в одиночном разряде (209 недель за карьеру). Он 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции (рекорд по победам на одном турнире «Большого шлема» в одиночном разряде).