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Киз — об усталости после победы на АО-2025: по-настоящему отдохнула только через неделю

Киз — об усталости после победы на АО-2025: по-настоящему отдохнула только через неделю
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Седьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз поделилась мнением, насколько тяжело психологически ей дался успех на Australian Open – 2025.

«Победа на Открытом чемпионате Австралии стала самой прекрасной вещью, которую я когда-либо достигала в карьере, но и самой изматывающей. Мы не осознаём, насколько сильной бывает эмоциональная нагрузка. Это было нечто невероятное. Когда я вернулась домой, было много запросов от СМИ и прочих. Отдохнуть по-настоящему я смогла только через неделю. И тогда до меня дошло: «Я же просто выжата!» Поэтому я решила взять время для себя. Я знала, что на этом этапе моей карьеры и жизни для меня важно делать то, чего я действительно хочу», – приводит слова Киз официальный сайт Roland Garros.

Напомним, в финале Australian Open – 2025 Киз с трудом обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5 и завоевала первый титул чемпионки турнира «Большого шлема» в карьере.

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