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«С радостью жила бы всю жизнь в тени». Киз — о внимании к ней после победы на ТБШ

«С радостью жила бы всю жизнь в тени». Киз — о внимании к ней после победы на ТБШ
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Седьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз рассказала о том, насколько изменилось внимание к ней после победы на Australian Open – 2025.

«У меня реально ощущение, будто я вернулась на десять лет назад. Я так привыкла, что после матча могу спокойно уйти с корта и сказать: «Никаких интервью? Супер, пока». Теперь к этому надо снова привыкать. В принципе, я бы с радостью жила всю жизнь в тени. Но, разумеется, когда всё идёт хорошо, ты автоматически оказываешься в центре внимания — и это в целом хорошие вещи», – приводит слова Киз официальный сайт «Ролан Гаррос».

Мэдисон Киз выиграла первый турнир серии «Большого шлема», победив в финале Australian Open – 2025 белоруску Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).

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