Стала известна сетка женского «Ролан Гаррос» — 2025, Мирра Андреева сыграет с Букшей
Прошла жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2025 среди женщин. Шестая ракетка мира россиянка Мирра Андреева в первом круге сыграет с Кристиной Букшей из Испании, занимающей 96-ю строчку рейтинга.
Соперницы российских теннисисток в первом круге «Ролан Гаррос»:
- Вероника Кудерметова (Россия) — Виктория Томова (Болгария).
- Анастасия Потапова (Россия) — Линда Носкова (Чехия).
- Камилла Рахимова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).
- Екатерина Александрова (Россия) — Бронцетти (Италия).
- Диана Шнайдер (Россия) — квалифаер.
- Анастасия Павлюченкова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
- Эрика Андреева (Россия) — Сонай Картал (Великобритания).
- Анна Блинкова (Россия) — Донна Векич (Хорватия).
- Мирра Андреева (Россия) — Кристина Букша (Испания).
- Людмила Самсонова (Россия) — Майяр Шериф (Египет).
- Анна Калинская (Россия) — Мари Боузкова (Чехия).
- Полина Кудерметова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия).
Полностью с сеткой женской части «Ролан Гаррос» — 2025 можно ознакомиться ниже:
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 25 мая по 7 июня.
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