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Стала известна сетка женского «Ролан Гаррос» — 2025, Мирра Андреева сыграет с Букшей

Стала известна сетка женского «Ролан Гаррос» — 2025, Мирра Андреева сыграет с Букшей
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Прошла жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2025 среди женщин. Шестая ракетка мира россиянка Мирра Андреева в первом круге сыграет с Кристиной Букшей из Испании, занимающей 96-ю строчку рейтинга.

Соперницы российских теннисисток в первом круге «Ролан Гаррос»:

  • Вероника Кудерметова (Россия) — Виктория Томова (Болгария).
  • Анастасия Потапова (Россия) — Линда Носкова (Чехия).
  • Камилла Рахимова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).
  • Екатерина Александрова (Россия) — Бронцетти (Италия).
  • Диана Шнайдер (Россия) —  квалифаер.
  • Анастасия Павлюченкова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
  • Эрика Андреева (Россия) — Сонай Картал (Великобритания).
  • Анна Блинкова (Россия) — Донна Векич (Хорватия).
  • Мирра Андреева (Россия) — Кристина Букша (Испания).
  • Людмила Самсонова (Россия) — Майяр Шериф (Египет).
  • Анна Калинская (Россия) — Мари Боузкова (Чехия).
  • Полина Кудерметова  (Россия) — Елена Остапенко (Латвия).

Полностью с сеткой женской части «Ролан Гаррос» — 2025 можно ознакомиться ниже:

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 25 мая по 7 июня.

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