Стала известна сетка женского «Ролан Гаррос» — 2025, Мирра Андреева сыграет с Букшей

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Прошла жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2025 среди женщин. Шестая ракетка мира россиянка Мирра Андреева в первом круге сыграет с Кристиной Букшей из Испании, занимающей 96-ю строчку рейтинга.

Соперницы российских теннисисток в первом круге «Ролан Гаррос»:

Вероника Кудерметова (Россия) — Виктория Томова (Болгария).

Анастасия Потапова (Россия) — Линда Носкова (Чехия).

Камилла Рахимова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).

Екатерина Александрова (Россия) — Бронцетти (Италия).

Диана Шнайдер (Россия) — квалифаер.

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Эрика Андреева (Россия) — Сонай Картал (Великобритания).

Анна Блинкова (Россия) — Донна Векич (Хорватия).

Мирра Андреева (Россия) — Кристина Букша (Испания).

Людмила Самсонова (Россия) — Майяр Шериф (Египет).

Анна Калинская (Россия) — Мари Боузкова (Чехия).

Полина Кудерметова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия).

Полностью с сеткой женской части «Ролан Гаррос» — 2025 можно ознакомиться ниже:

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 25 мая по 7 июня.