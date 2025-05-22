Киз: никогда не нравилось ставить себе цели, связанные с рейтингом

Седьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз рассказала, как воспринимает изменение своего места в рейтинге WTA.

«Мне никогда не нравилось ставить себе цели, связанные с рейтингом. Я начинаю слишком зацикливаться на результате, если даю себе такую установку. Тот факт, что я достигла наилучшего рейтинга в карьере на данном этапе карьеры, уже само по себе бонус. Я даже не думала, что окажусь так высоко в этот момент времени. Поэтому просто плыву по течению.

Сейчас я стараюсь максимально наслаждаться временем на корте, быть в настоящем моменте и продолжать показывать отличный теннис — несмотря на то что меня уже называют ветераном», – приводит слова Киз официальный сайт «Ролан Гаррос».

Отметим, что Мэдисон Киз добиралась до пятой строчки рейтинга WTA в феврале 2025 года, что стало её лучшим показателем за всю карьеру.