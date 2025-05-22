Берреттини снялся с «Ролан Гаррос» — 2025. Он пропускает турнир четвёртый год подряд

28-я ракетка мира итальянец Маттео Берреттини пропустит «Ролан Гаррос» – 2025. Берреттини официально отказался от участия в жеребьёвке турнира. Итальянец пропускает турнир четвёртый год подряд, сообщает Eurosport Italia.

Ранее Маттео Берреттини снялся с соревнований во время матча третьего круга «Мастерса» в Риме, который проходил с 7 по 18 мая, с норвежцем Каспером Руудом (5:7, 0:2). Причиной снятия стала травма мышц живота, которая уже доставляла ему проблемы в прошлом. Речь идёт о рецидиве повреждения косых мышц живота — именно это повреждение уже неоднократно мешало ему возвращаться на высокий уровень.

Стоит отметить, что на «Мастерсе» в Мадриде Берреттини тоже не смог доиграть встречу третьего круга с Джеком Дрейпером из Великобритании, остановив матч после отданного на тай-брейке первого сета (6:7 (2:7)).