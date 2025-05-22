Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Берреттини снялся с «Ролан Гаррос» — 2025. Он пропускает турнир четвёртый год подряд

Берреттини снялся с «Ролан Гаррос» — 2025. Он пропускает турнир четвёртый год подряд
Аудио-версия:
Комментарии

28-я ракетка мира итальянец Маттео Берреттини пропустит «Ролан Гаррос» – 2025. Берреттини официально отказался от участия в жеребьёвке турнира. Итальянец пропускает турнир четвёртый год подряд, сообщает Eurosport Italia.

Ранее Маттео Берреттини снялся с соревнований во время матча третьего круга «Мастерса» в Риме, который проходил с 7 по 18 мая, с норвежцем Каспером Руудом (5:7, 0:2). Причиной снятия стала травма мышц живота, которая уже доставляла ему проблемы в прошлом. Речь идёт о рецидиве повреждения косых мышц живота — именно это повреждение уже неоднократно мешало ему возвращаться на высокий уровень.

Стоит отметить, что на «Мастерсе» в Мадриде Берреттини тоже не смог доиграть встречу третьего круга с Джеком Дрейпером из Великобритании, остановив матч после отданного на тай-брейке первого сета (6:7 (2:7)).

Материалы по теме
«Ситуация так себе». Брат Берреттини рассказал о состоянии теннисиста после травмы в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android