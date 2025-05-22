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Рууд: поколение 2000-х добивалось успеха потому, что они просто лучше играли в теннис

Рууд: поколение 2000-х добивалось успеха потому, что они просто лучше играли в теннис
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Седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд высказался о том, насколько теннисисты прошлого поколения (вероятно, Рууд имеет в виду Рафаэля Надаля, Роджера Федерера, Новака Джоковича, Энди Маррея. – Прим. «Чемпионата») превосходят современных игроков.

«Ты с детства испытываешь огромное уважение к ним — растёшь, наблюдая за ними по телевизору каждую неделю, а потом вдруг сам оказываешься на этом уровне и думаешь: «Эти парни уже проходили через такие матчи сотни раз. Что я могу им противопоставить, чего они ещё не видели?» Возможно, есть некий ментальный барьер, который трудно преодолеть в этом плане. Но в целом поколение 2000-х добивалось успеха потому, что они просто лучше играли в теннис», – приводит слова Рууда The Guardian.

Напомним, Каспер Рууд стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде, который проходил с 23 апреля по 4 мая, обыграв в финале турнира британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.

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