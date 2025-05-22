«Мечта стала реальностью». Алькарас — о победе на «Ролан Гаррос» — 2024

Победитель «Ролан Гаррос» – 2024 испанец Карлос Алькарас рассказал, насколько особенным для него является турнир.

– Каковы ваши отношения с «Ролан Гаррос», сначала как у фаната, когда вы были ребёнком, а теперь как у чемпиона?

– «Ролан Гаррос» — очень особенное место для меня. Конечно, я смотрел, как здесь выступают многие испанские игроки, в том числе Рафа Надаль. В детстве я помню, как спешил домой после школы, чтобы включить телевизор с одной мыслью — провести послеобеденное время за просмотром тенниса. В 11 лет я сыграл на «Ролан Гаррос» впервые. Потом мы могли пойти посмотреть несколько матчей, и, если я правильно помню, первым игроком, которого я увидел, был Ришар Гаске. Тогда я сказал себе: «Однажды это буду я. Однажды я сыграю здесь, на «Ролан Гаррос». Несколько лет спустя, в квалификации, я проиграл в первом раунде.

Я вернулся, снова сыграл в квалификации, и мне повезло пройти в основную сетку. После этого я набирался опыта, наслаждался незабываемыми моментами на корте, и в прошлом году выиграл в финале. Это было невероятно, мечта стала реальностью. Я всегда хотел выиграть «Ролан Гаррос», – приводит слова Алькараса официальный сайт «Ролан Гаррос».