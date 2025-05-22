Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мечта стала реальностью». Алькарас — о победе на «Ролан Гаррос» — 2024

«Мечта стала реальностью». Алькарас — о победе на «Ролан Гаррос» — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель «Ролан Гаррос» – 2024 испанец Карлос Алькарас рассказал, насколько особенным для него является турнир.

– Каковы ваши отношения с «Ролан Гаррос», сначала как у фаната, когда вы были ребёнком, а теперь как у чемпиона?
– «Ролан Гаррос» — очень особенное место для меня. Конечно, я смотрел, как здесь выступают многие испанские игроки, в том числе Рафа Надаль. В детстве я помню, как спешил домой после школы, чтобы включить телевизор с одной мыслью — провести послеобеденное время за просмотром тенниса. В 11 лет я сыграл на «Ролан Гаррос» впервые. Потом мы могли пойти посмотреть несколько матчей, и, если я правильно помню, первым игроком, которого я увидел, был Ришар Гаске. Тогда я сказал себе: «Однажды это буду я. Однажды я сыграю здесь, на «Ролан Гаррос». Несколько лет спустя, в квалификации, я проиграл в первом раунде.

Я вернулся, снова сыграл в квалификации, и мне повезло пройти в основную сетку. После этого я набирался опыта, наслаждался незабываемыми моментами на корте, и в прошлом году выиграл в финале. Это было невероятно, мечта стала реальностью. Я всегда хотел выиграть «Ролан Гаррос», – приводит слова Алькараса официальный сайт «Ролан Гаррос».

Материалы по теме
Тренер рассказал, могут ли Синнер с Алькарасом стать определением новой эпохи в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android