Алькарас рассказал, на какие жертвы ему приходится идти ради достижения успеха в теннисе

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас поделился мыслями о пути к успеху в теннисной карьере.

«Я действительно очень усердно работал, чтобы оказаться так высоко. Конечно, талант нужен, но без труда он никуда не приведёт. Годы я работал, жертвовал многим в молодости, чтобы достичь своей цели, исполнить мечты и стать профессиональным теннисистом. Думаю, главный секрет — вкладывать всё необходимое время и энергию на корте и расти рядом с лучшими людьми. Очень важно иметь хороших людей рядом, и мне с этим повезло. Я работаю с отличными профессионалами, которые помогают становиться не только лучше на корте, но и в жизни. Конечно, большую роль сыграли мои родители», – приводит слова Алькараса официальный сайт «Ролан Гаррос».

Карлос Алькарас примет участие в турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос» – 2025, основная соревновательная часть которого пройдёт с 25 мая по 8 июня. Алькарас является действующим победителем турнира.