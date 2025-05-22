Янник Синнер прибыл на «Ролан Гаррос» — 2025

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прибыл на Открытый чемпионат Франции — 2025. В среду, 21 мая, первая ракетка мира приступил к тренировкам на кортах «Ролан Гаррос».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с кадрами прибытия Янника Синнера в теннисный комплекс в столице Франции.

В воскресенье, 18 мая, Синнер сыграл в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), где со счётом 6:7 (5:7), 1:6 уступил действующему чемпиону «Ролан Гаррос» второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу. Соревнования в Риме стали для итальянца первыми после дисквалификации.