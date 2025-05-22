Алькарас — об игре в паре с Надалем на ОИ-2024: потрясающий, исключительный опыт

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал об опыте, который он получил, играя в парном разряде теннисного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже с Рафаэлем Надалем.

– Давайте поговорим о Рафаэле Надале. Вы вместе играли на Олимпийских играх, и он всегда был одним из ваших любимых игроков. Что вас больше всего в нём восхищает?

– Его игра, поведение на корте, менталитет, любовь к теннису. Рафа — исключительная личность, невероятно скромный человек. Когда встречаешь его впервые, он такой же, как ты и я. Быть так близко к своему кумиру, учиться у него, просто проводить с ним время — это было потрясающим, исключительным опытом.

– Чему вы у него научились?

– Тому, как он подходит к каждому матчу, с какой страстью играет каждую встречу и как готовится. Играя с ним в паре, я многому научился в том, как справляться с определёнными ситуациями и давлением. Всё это поможет мне на протяжении всей карьеры. Он был одним из лучших послов тенниса, и, думаю, его наследие останется навсегда. Возможно, он был одним из тех, кто поднял теннис на вершину мирового спорта. Для меня было невероятным счастьем наблюдать за ним именно в это время моей жизни, — приводит слова Алькараса официальный сайт «Ролан Гаррос».

Напомним, на Олимпийских играх — 2024 в Париже Алькарас в паре с Надалем добрались до стадии 1/4 финала, где со счётом 2:6, 4:6 уступили американскому дуэту Раджив Рам/Остин Крайчек.