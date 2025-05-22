«В начале карьеры мечтал играть только на нём». Алькарас — об отношении к грунту

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, как он относится к грунтовому теннисному покрытию.

– Как вы относитесь к игре на грунте?

– Не могу сказать, что это моё любимое покрытие (смеётся). Наверное, больше всего мне нравятся хардовые корты, но я вырос, играя именно на грунте. В начале карьеры я мечтал играть только на нём. До 11–12 лет я вообще ни разу не выходил на хард! Грунт — это всегда что-то особенное для испанских теннисистов. Мне удалось прибавить на этом покрытии, я чувствую себя уверенно, моя игра ему подходит. Я получаю удовольствие от каждого матча на грунте, и, когда сезон заканчивается и мы переходим на траву, я начинаю по-настоящему скучать по грунту, – приводит слова Алькараса официальный сайт «Ролан Гаррос».

Напомним, Алькарас является победителем «Ролан Гаррос» – 2024. В сезоне-2025 он выиграл грунтовые «Мастерсы» в Риме и Монте-Карло.