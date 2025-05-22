Эррани призналась, что «РГ»-2025 на 99% станет её последним турниром в одиночном разряде

179-я ракетка мира 38-летняя итальянская теннисистка Сара Эррани заявила, что с большой долей вероятности Открытый чемпионат Франции станет для неё последним турниром в одиночном разряде.

«На 99% это будет мой последний турнир в одиночке. В начале года я решила, что это будет мой последний сезон в одиночном разряде, потому что в прошлом году было слишком тяжело совмещать оба.

Я играла, мне кажется, каждую неделю. Если не было парного разряда – играла WTA-125, чтобы сохранить рейтинг. Но это слишком тяжело физически. Я слишком старая, чтобы делать это снова. И всё. Я рада, очень рада играть парный и микст. Мне это очень нравится, и я также очень рада закончить в одиночке», — приводит слова теннисистки пресс-служба Открытого чемпионата Франции.

Во втором раунде квалификации «Ролан Гаррос» — 2025 итальянка сыграет с 284-й ракеткой мира немкой Анной-Леной Фридзам.

В одиночном разряде Эррани выиграла девять турниров WTA и доходила до финала «Ролан Гаррос» в 2012 году, где уступила россиянке Марии Шараповой со счётом 3:6, 2:6.