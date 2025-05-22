Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Мирра Андреева и Арина Соболенко в майках с изображением белорусской теннисистки

Фото: Мирра Андреева и Арина Соболенко в майках с изображением белорусской теннисистки
Комментарии

Первая ракетка мира Арина Соболенко и шестой номер рейтинга WTA россиянка Мирра Андреева сделали совместное фото в майках с изображением белорусской теннисистки от Nike.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Напомним, на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) обе теннисистки потерпели поражения на стадии четвертьфинала. Соболенко впервые проиграла китайской теннисистке Чжэн Циньвэнь — 4:6, 3:6, а 18-летняя Мирра уступила в двух сетах американке Кори Гауфф — 4:6, 6:7.

Сегодня, 22 мая, состоится жеребьёвка основных сеток «Ролан Гаррос» — 2025 в женском и мужском одиночном разрядах, на которой Андреева и Соболенко узнают своих соперниц по первому кругу.

Материалы по теме
Фото
Nike выпустили футболку с изображением Арины Соболенко и тигром
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android