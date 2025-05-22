Фото: Мирра Андреева и Арина Соболенко в майках с изображением белорусской теннисистки

Первая ракетка мира Арина Соболенко и шестой номер рейтинга WTA россиянка Мирра Андреева сделали совместное фото в майках с изображением белорусской теннисистки от Nike.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Напомним, на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) обе теннисистки потерпели поражения на стадии четвертьфинала. Соболенко впервые проиграла китайской теннисистке Чжэн Циньвэнь — 4:6, 3:6, а 18-летняя Мирра уступила в двух сетах американке Кори Гауфф — 4:6, 6:7.

Сегодня, 22 мая, состоится жеребьёвка основных сеток «Ролан Гаррос» — 2025 в женском и мужском одиночном разрядах, на которой Андреева и Соболенко узнают своих соперниц по первому кругу.