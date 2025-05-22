Рыбакина — о текущей форме: с каждым днём становится лучше

12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над полькой Магдой Линетт (33-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3 в четвертьфинальном матче турнира WTA-500, проходящего во французском Страсбурге.

«Чувствую себя хорошо на корте. Есть ещё много над чем работать, но физически и ментально я рада снова играть на турнирах. Думаю, с каждым днём форма становится всё лучше и лучше. Надеюсь, смогу хорошо сыграть здесь и потом выступить на «Ролан Гаррос», – сказала Рыбакина в интервью на корте после окончания матча 1/4 финала.

В полуфинале турнира в Страсбурге Елена Рыбакина сыграет с победительницей встречи между американкой Эммой Наварро и бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей.