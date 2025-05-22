Рыбакина — о текущей форме: с каждым днём становится лучше
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12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над полькой Магдой Линетт (33-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3 в четвертьфинальном матче турнира WTA-500, проходящего во французском Страсбурге.
Страсбург. 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 12:05 МСК
33
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
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12
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Чувствую себя хорошо на корте. Есть ещё много над чем работать, но физически и ментально я рада снова играть на турнирах. Думаю, с каждым днём форма становится всё лучше и лучше. Надеюсь, смогу хорошо сыграть здесь и потом выступить на «Ролан Гаррос», – сказала Рыбакина в интервью на корте после окончания матча 1/4 финала.
В полуфинале турнира в Страсбурге Елена Рыбакина сыграет с победительницей встречи между американкой Эммой Наварро и бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей.
Комментарии
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