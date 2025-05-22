На чествовании Надаля на открытии «Ролан Гаррос» — 2025 будет присутствовать Федерер

Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо сообщила, что на чествовании 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля на церемонии открытия турнира в этом году будет присутствовать швейцарец Роджер Федерер.

«Команда работала над этой идеей много месяцев, чтобы Роджер наградил Рафу и сказал речь. Надеюсь увидеть Рафу со слезами на глазах и мурашками. Он столько нам дал, и мы отблагодарим его в ответ», — сказала Моресмо в эфире Canal+.

«Ролан Гаррос» — 2025 стартует в воскресенье, 25 мая. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас. 38-летний Надаль завершил карьеру в ноябре прошлого года после выступления в составе сборной Испании на Кубке Дэвиса.