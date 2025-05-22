Адриан Маннарино не сыграет в основной сетке ТБШ впервые с 2012 года

Французский теннисист Адриан Маннарино (129-й номер рейтинга) потерпел поражение в матче квалификации к «Ролан Гаррос» со 179-й ракеткой французом Люкой ван Ашем (3:6, 5:7) и не смог пробиться в основную сетку турнира впервые с 2012 года.

Последний раз Адриан Маннарино не попадал в основную сетку турнира «Большого шлема» в 2012 году, когда проиграл в третьем раунде квалификации US Open немцу Маттиасу Бахингеру со счётом 6:7, 3:6.

«Ролан Гаррос» – 2025 пройдёт с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас. В финале турнира он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.