Стали известны результаты жеребьёвки мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2025

Прошла жеребьёвка основного этапа Открытого чемпионата Франции — 2025 среди мужчин. Первая ракетка мира Янник Синнер из Италии в первом круге сыграет с французом Артуром Риндеркнешем. Второй номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас встретится с японцем Кеи Нисикори. Третий номер рейтинга немец Александр Зверев сыграет в первом круге турнира с американцем Лёнером Тьеном.
Соперники российских теннисистов в первом круге «Ролан Гаррос»:
Даниил Медведев (Россия) – Кэмерон Норри (Великобритания);
Роман Сафиуллин (Россия) – Фрэнсис Тиафо (США);
Андрей Рублёв (Россия) – квалифаер;
Карен Хачанов (Россия) – Александар Вукич (Австралия).
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
Основной турнир мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции — 2025 пройдет с 25 мая по 8 июня.