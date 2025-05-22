Стали известны результаты жеребьёвки мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2025

Прошла жеребьёвка основного этапа Открытого чемпионата Франции — 2025 среди мужчин. Первая ракетка мира Янник Синнер из Италии в первом круге сыграет с французом Артуром Риндеркнешем. Второй номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас встретится с японцем Кеи Нисикори. Третий номер рейтинга немец Александр Зверев сыграет в первом круге турнира с американцем Лёнером Тьеном.

Соперники российских теннисистов в первом круге «Ролан Гаррос»:

Даниил Медведев (Россия) – Кэмерон Норри (Великобритания);

Роман Сафиуллин (Россия) – Фрэнсис Тиафо (США);

Андрей Рублёв (Россия) – квалифаер;

Карен Хачанов (Россия) – Александар Вукич (Австралия).

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Основной турнир мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции — 2025 пройдет с 25 мая по 8 июня.