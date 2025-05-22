Мирра Андреева,«Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула
Сегодня, 22 мая, прошла жеребьёвка женской части Открытого чемпионата Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула шестой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой.
Возможная сетка Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2025:
- 1/64 финала: Кристина Букша (Испания);
- 1/32 финала: Эшлин Крюгер (США);
- 1/16 финала: Юлия Путинцева (Казахстан);
- 1/8 финала: Паула Бадоса (Испания);
- 1/4 финала: Джессика Пегула (США);
- полуфинал: Кори Гауфф (США);
- финал: Арина Соболенко (Беларусь).
Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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