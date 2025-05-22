Мирра Андреева,«Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула

Сегодня, 22 мая, прошла жеребьёвка женской части Открытого чемпионата Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула шестой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой.

Возможная сетка Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2025:

1/64 финала: Кристина Букша (Испания);

1/32 финала: Эшлин Крюгер (США);

1/16 финала: Юлия Путинцева (Казахстан);

1/8 финала: Паула Бадоса (Испания);

1/4 финала: Джессика Пегула (США);

полуфинал: Кори Гауфф (США);

финал: Арина Соболенко (Беларусь).

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.