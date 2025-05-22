Диана Шнайдер, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула

Сегодня, 22 мая, прошла жеребьёвка Открытого чемпионата Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула 11-й ракетки мира российской теннисистки Дианы Шнайдер.

Возможная сетка Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос» — 2025:

1/64 финала: победитель квалификации (Q);

1/32 финала: Даяна Ястремская (Украина);

1/16 финала: Людмила Самсонова (Россия);

1/8 финала: Чжэн Циньвэнь (Китай);

1/4 финала: Арина Соболенко (Беларусь);

полуфинал: Жасмин Паолини (Италия);

финал: Кори Гауфф (США).

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.