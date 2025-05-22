Янник Синнер, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 22 мая, в Париже (Франция) состоялась жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2025. Основной турнир мужской части соревнований пройдёт с 25 мая по 8 июня.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным списком соперников Янника Синнера, которых ему нужно будет обыграть для победы на турнире.

Потенциальный путь Янника Синнера к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025:

1/64 финала – Артур Риндеркнеш (Франция);

1/32 финала – Теренс Атман (Франция);

1/16 финала – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 26);

1/8 финала – Артюр Фис (Франция, 14);

1/4 финала – Джек Дрейпер (Великобритания, 5);

1/2 финала – Александр Зверев (Германия, 3);

финал – Карлос Алькарас (Испания, 2).