Арина Соболенко, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула
Сегодня, 22 мая, прошла жеребьёвка женской части Открытого чемпионата Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула первой ракетки мира беларусской теннисистки Арины Соболенко.
Возможная сетка Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2025:
- 1/64 финала: Камилла Рахимова (Россия);
- 1/32 финала: Хиль Тайхман (Швейцария);
- 1/16 финала: Лейла Фернандес (Канада);
- 1/8 финала: Аманда Анисимова (США);
- 1/4 финала: Чжэн Циньвэнь (Китай);
- Полуфинал: Жасмин Паолини (Италия);
- Финал: Кори Гауфф (США).
Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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