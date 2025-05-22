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Карлос Алькарас, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула

Карлос Алькарас, «Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула
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Сегодня, 22 мая, в Париже (Франция) состоялась жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2025. Основной турнир мужской части соревнований пройдёт с 25 мая по 8 июня.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным списком соперников Карлоса Алькараса, которых ему нужно будет обыграть для победы на турнире.

Потенциальный путь Карлоса Алькараса к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025:

1/64 финала – Кей Нисикори (Япония);
1/32 финала – Фабиан Марожан (Венгрия);
1/16 финала – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, 31);
1/8 финала – Бен Шелтон (США, 13);
1/4 финала – Каспер Рууд (Норвегия, 7);
1/2 финала – Тейлор Фритц (США, 4);
финал – Янник Синнер (Италия, 1).

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