Наталья Вихлянцева оценила жеребьёвку для Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала результаты жеребьёвки «Ролан Гаррос» — 2025 для шестой ракетки мира Мирры Андреевой.

«Мне кажется, у Мирры Андреевой хорошая жеребьёвка на «Ролан Гаррос». То, что в четвертьфинале Мирра может попасть на Пегулу, — суперопасный соперник для неё. Но Андреева сейчас находится в хорошем и позитивном настроении. Мы это видим по постам из социальных сетей. У неё очень сильный настрой на этот турнир», — сказала Вихлянцева в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В первом круге Открытого чемпионата Франции — 2025 18-летняя Андреева сыграет с испанкой Кристиной Букшей, занимающей 96-ю строчку рейтинга WTA.

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.