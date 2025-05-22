Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наталья Вихлянцева оценила жеребьёвку для Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

Наталья Вихлянцева оценила жеребьёвку для Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала результаты жеребьёвки «Ролан Гаррос» — 2025 для шестой ракетки мира Мирры Андреевой.

«Мне кажется, у Мирры Андреевой хорошая жеребьёвка на «Ролан Гаррос». То, что в четвертьфинале Мирра может попасть на Пегулу, — суперопасный соперник для неё. Но Андреева сейчас находится в хорошем и позитивном настроении. Мы это видим по постам из социальных сетей. У неё очень сильный настрой на этот турнир», — сказала Вихлянцева в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В первом круге Открытого чемпионата Франции — 2025 18-летняя Андреева сыграет с испанкой Кристиной Букшей, занимающей 96-ю строчку рейтинга WTA.

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Материалы по теме
Мирра Андреева,«Ролан Гаррос» — 2025: возможный путь до титула
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android