146-я ракетка мира россиянка Оксана Селехметьева вышла в основную сетку «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв в финале квалификации сербку Лолу Радивоевич (185-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 2:6, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту. За время матча Селехметьева смогла выполнить две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. Радивоевич подала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти.

Оксана Селехметьева вышла в основную сетку «Ролан Гаррос» – 2025. Свою соперницу по поединку первого круга она узнает позже, когда будут известны все победительницы квалификации.