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Оксана Селехметьева вышла в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2025

Оксана Селехметьева вышла в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2025
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146-я ракетка мира россиянка Оксана Селехметьева вышла в основную сетку «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв в финале квалификации сербку Лолу Радивоевич (185-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 2:6, 6:4.

Ролан Гаррос — квалификация (ж). Финал
22 мая 2025, четверг. 14:50 МСК
Оксана Селехметьева
146
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 4
         
Лола Радивоевич
185
Сербия
Лола Радивоевич
Л. Радивоевич

Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту. За время матча Селехметьева смогла выполнить две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. Радивоевич подала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти.

Оксана Селехметьева вышла в основную сетку «Ролан Гаррос» – 2025. Свою соперницу по поединку первого круга она узнает позже, когда будут известны все победительницы квалификации.

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