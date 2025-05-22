Вихлянцева считает лёгкой сетку Даниила Медведева на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила сложность сетки «Ролан Гаррос» — 2025 для чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева. Уже в 1/8 финала Медведев может сразиться с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«Новак Джокович выступил не очень хорошо на турнирах до «Ролан Гаррос», а сейчас играет турнир в Женеве, где постоянно идут дожди. Однако настрой на «Ролан Гаррос» у него гораздо сильнее, чем на другие турниры. Ни для кого не секрет, что такие топы всегда нацелены на главные трофеи. Медведеву и Джоковичу нужно ещё дойти друг до друга в четвёртом круге. Многое будет зависеть от того, на кого они попадут раньше. Хоть сетка для Медведева выглядит лёгкой, но у Дани может быть всё», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.