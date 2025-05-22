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«Было весело». Эррани вспомнила, как Медведев не мог принять её подачу в миксте на ОИ-2024

«Было весело». Эррани вспомнила, как Медведев не мог принять её подачу в миксте на ОИ-2024
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179-я ракетка мира 38-летняя итальянская теннисистка Сара Эррани вспомнила матч первого круга смешанного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором в паре с Андреа Вавассори они обыграли российский дуэт, состоящий из Даниила Медведева и Мирры Андреевой. Поединок завершился со счётом 6:3, 6:2.

Олимпиада — микст. 1-й круг
29 июля 2024, понедельник. 20:55 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
М. Андреева Д. Медведев

«Это было невероятно, да? Я подавала с руки – без силы от всего тела. И он [Медведев] бил в аут, и я такая: «Что это?». Он стоял слишком далеко. Они говорили: «Подойди ближе», потому что моя подача была очень медленной. Это было весело… Да, мужчинам тяжело возвращать мяч, который такой медленный. А ещё Вава у сетки, который всё перекрывает. Это непросто. Я имею в виду, подача была плохая. Но для мужчин такие мячи – непривычные, их трудно принимать», — сказала Эррани в интервью журналисту Бену Ротенбергу.

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