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Эррани — о миксте на US Open: может, организаторы боятся парных игроков?

Эррани — о миксте на US Open: может, организаторы боятся парных игроков?
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179-я ракетка мира 38-летняя итальянская теннисистка Сара Эррани заявила, что может не выступить в миксте на US Open — 2025 из-за регламента соревнований.

«Мы спрашивали, но пока неизвестно. У US Open есть принцип – допускать только одиночных игроков. Они не хотят парных. Может, боятся парных игроков? Не знаю. Но я надеюсь, что они разрешат нам играть.

Мы действующие чемпионы и хотим иметь возможность сыграть снова. Очень грустно видеть такое. Типа – пусть играют одиночники, но почему вы убираете парников? Они специалисты. Это как если на Олимпиаде не допустить прыгунов в высоту и заставить прыгать баскетболистов. Что это?! Вы когда-нибудь видели такое? Это безумие. Но мы ничего не можем сделать. Всё решают они. Посмотрим. Мы надеемся сыграть, однако это не в наших руках», — сказала Эррани в интервью журналисту Бену Ротенбергу.

Сара Эррани заявила, что с большой долей вероятности Открытый чемпионат Франции 2025 года станет для неё последним турниром в одиночном разряде.

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