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«Она сказала, что не будет со мной тренироваться». Мирра Андреева — о фото с Соболенко

«Она сказала, что не будет со мной тренироваться». Мирра Андреева — о фото с Соболенко
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, шестая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала совместное фото с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2025.

На снимке Мирра позирует в футболке с Соболенко, которую выпустила компания Nike.

«Она сказала, что не будет тренироваться со мной, если я не надену это», — написала Мирра в социальной сети.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2025 стартует 25 мая. В прошлом году Андреева-младшая сенсационно дошла до полуфинала «РГ», где уступила итальянке Жасмин Паолини со счётом 3:6, 1:6. По пути в 1/2 финала Мирра одолела Эмину Бектас, Викторию Азаренко (19), Питон Стирнс, Варвару Грачёву и Арину Соболенко (2).

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